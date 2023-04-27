İzmir yine yağmura teslim oldu! Mavişehir’de siren sesleri korkuya neden oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim meydanlarında verdiği birçok söz gibi İzmir'i yağmurda su basmayacak söylemi de havada kaldı. Geride kalan 4 yıllık görev süresi boyunca kentteki altyapı eksikliğinin giderilmesine ilişkin doğru düzgün bir çalışma yapmayan Soyer'in iş bilmezliğinin faturasını her zaman olduğu gibi yine İzmirli çekti.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLER ÖNCESİNDEN UYARDI AMA…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalandı. Gün boyunca aralıklarla devam eden yağışlar dün akşam saatlerinde etkisini giderek artırdı.
ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
Sağanak yağış nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları su bastı, birçok yerde rögarlar taştı. İzmir'in Bornova, Çiğli, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Güzelbahçe, Urla ve Buca'nın da içinde olduğu birçok ilçede cadde ve sokaklar sel sularına teslim oldu. Yollar adeta göle döndü. Çok sayıda araç yolda kaldı, kent içi trafik durma noktasına geldi. Bir çok ev ve işyeri sular altında kalırken milyonlarca liralık da maddi hasar meydana geldi.
HER YAĞMUR SONRASI SU BASMADI DİYE ÖVÜNÜYORDU
Yağmur'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in su baskınlarını önlemek için milyonlarca lira yatırım yaptığı ve her fırsatta su baskınlarını önledik diye övündüğü Mavişehir'de nasibini aldı.
GECENİN SESSİZLİĞİNİ SİREN SESLERİ BOZDU
Dün gece geç saatlerde yağmurun giderek şiddetini artırması ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi üzerine İzmir'in en lüks semtlerinden birisi olan Mavişehir'de sirenler çalmaya başladı.
Yataklarından siren sesleri ile uyanan Mavişehirliler su baskını riskine karşı araçlarını daha güvenli yerlere çekmek zorunda kaldı. Sosyal medya üzerinden yaşadıkları semtlerdeki su baskını görüntülerini paylaşan çok sayıda İzmirli Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanlarına tepki gösterdi. İzmirliler "Her yağmurda aynı kabusu yaşamak istemiyoruz. Artık yeter" diyerek bir an önce önlem alınmasını istedi.