İzmir yine yağmura teslim oldu! Mavişehir’de siren sesleri korkuya neden oldu

ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Sağanak yağış nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları su bastı, birçok yerde rögarlar taştı. İzmir'in Bornova, Çiğli, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Güzelbahçe, Urla ve Buca'nın da içinde olduğu birçok ilçede cadde ve sokaklar sel sularına teslim oldu. Yollar adeta göle döndü. Çok sayıda araç yolda kaldı, kent içi trafik durma noktasına geldi. Bir çok ev ve işyeri sular altında kalırken milyonlarca liralık da maddi hasar meydana geldi.