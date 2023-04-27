Kılıçdaroğlu’nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı’nı ABD’li şirkete vermek

Çalkantılı bir adaylık sürecinin ardından terör örgütü PKK uzantısı HDP'den de aldığı destekle 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
"ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN ABD'Lİ ŞİRKETLE GÖRÜŞTÜM"
Son olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video yayınladı. "Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmaları merkezi haline getireceğiz; kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile görüştüm." ifadelerini kullandı.
HALUK BAYRAKTAR: EN İYİSİNİ TÜRKLER DEĞİL ABD'LİLERİN YAPACAĞINI ZANNETMEK
Bu açıklamanın ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan anlamlı bir tepki geldi. Haluk Bayraktar, Atatürk Havalimanı'nın Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı için Amerikalı bir şirketle görüşmesine dikkat çeken Bayraktar "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri. Halen "en iyisini" Türklerin değil de ABD'lilerin yapabileceğini zannetmek" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri…— Haluk Bayraktar (@haluk) April 27, 2023
Halen "en iyisini" Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…
Nuri Demirağ'ın… pic.twitter.com/0UL1EAMaDA
"NURİ DEMİRAĞ'IN UÇAKLARINI GÖMEN ZİHNİYET DEĞİŞMEMİŞ"
Bayraktar ayrıca "Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." diye ekledi.