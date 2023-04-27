Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Giriş Tarihi: 28.4.2023 00:59 Son Güncelleme: 28.4.2023 01:25

Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek

7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu bu videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesini iptal edip bölgeyi uzay ve havacılık üssü yapmayı planladığını ve Amerikalı bir şirketle bu konuda görüştüğünü söyledi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri. Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı’nı ABD’li şirkete vermek

Çalkantılı bir adaylık sürecinin ardından terör örgütü PKK uzantısı HDP'den de aldığı destekle 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

"ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN ABD'Lİ ŞİRKETLE GÖRÜŞTÜM"

Son olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video yayınladı. "Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmaları merkezi haline getireceğiz; kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

HALUK BAYRAKTAR: EN İYİSİNİ TÜRKLER DEĞİL ABD'LİLERİN YAPACAĞINI ZANNETMEK

Bu açıklamanın ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan anlamlı bir tepki geldi. Haluk Bayraktar, Atatürk Havalimanı'nın Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı için Amerikalı bir şirketle görüşmesine dikkat çeken Bayraktar "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri. Halen "en iyisini" Türklerin değil de ABD'lilerin yapabileceğini zannetmek" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

"NURİ DEMİRAĞ'IN UÇAKLARINI GÖMEN ZİHNİYET DEĞİŞMEMİŞ"

Bayraktar ayrıca "Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." diye ekledi.

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Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
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