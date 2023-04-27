Kılıçdaroğlu’nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı’nı ABD’li şirkete vermek

HALUK BAYRAKTAR: EN İYİSİNİ TÜRKLER DEĞİL ABD'LİLERİN YAPACAĞINI ZANNETMEK

Bu açıklamanın ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan anlamlı bir tepki geldi. Haluk Bayraktar, Atatürk Havalimanı'nın Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı için Amerikalı bir şirketle görüşmesine dikkat çeken Bayraktar "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri. Halen "en iyisini" Türklerin değil de ABD'lilerin yapabileceğini zannetmek" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

"NURİ DEMİRAĞ'IN UÇAKLARINI GÖMEN ZİHNİYET DEĞİŞMEMİŞ"

Bayraktar ayrıca "Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." diye ekledi.