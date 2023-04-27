Küfürbaz Türkkan: Sizin gibilere ‘SÜZME’ diyoruz

Daha önce şehit yakınına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan şimdi de sosyal medya hesabında kendisini eleştiren vatandaşlara hakaret etti. Sosyal medya hesabında gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa 'yavşak' diyen Türkkan başka bir vatandaşa da 'süzme trol' ifadelerini kullandı. Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü. 2 yıl önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'e yaptığı ziyaret sırasında 16 yaşındaki şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'in boynuna sarılıp küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu kez sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşlara hakaret etti. Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada milletvekili adayı gösterilen Türkkan, seçim çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa 'yavşak', başka bir vatandaşa ise "Sizin gibi trollere süzme diyoruz" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.