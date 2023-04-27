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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Madem oğlum ölmüş kemiği olsa dahi verin

Madem oğlum ölmüş kemiği olsa dahi verin
Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin Diyarbakır'da HDP il binası önündeki eylemi devam ediyor. Eyleme katılan baba Süleyman Aydın, "Yaklaşık 4 yıldır evlat nöbetine devam ediyorum. Oğlum yaklaşık 8 yıldır kayıp. Zaman zaman evlat mücadelesindeyken örgütün medyasında oğlumun 'öldü' diye paylaşımını yapıyorlar. Mademki oğlum ölmüş, o zaman onun cenazesini versinler. Oğlumun kemiği olsa dahi onu bana versinler. Oğlum, sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerimize teslim olun" dedi.
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Madem oğlum ölmüş kemiği olsa dahi verin
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