Madem oğlum ölmüş kemiği olsa dahi verin

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin Diyarbakır'da HDP il binası önündeki eylemi devam ediyor. Eyleme katılan baba Süleyman Aydın, "Yaklaşık 4 yıldır evlat nöbetine devam ediyorum. Oğlum yaklaşık 8 yıldır kayıp. Zaman zaman evlat mücadelesindeyken örgütün medyasında oğlumun 'öldü' diye paylaşımını yapıyorlar. Mademki oğlum ölmüş, o zaman onun cenazesini versinler. Oğlumun kemiği olsa dahi onu bana versinler. Oğlum, sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerimize teslim olun" dedi.