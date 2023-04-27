Kemal Kılıçdaroğlu’na Afyonkarahisar mitinginde soğuk duş! Alanlar boş kaldı

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI RAKAMLA CEVAP VERDİ

Öte yandan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'a geldiği gün bir paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre tam 45 bin kişi katılım sağladı. Elbette ki Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh, ilgi ve sevgi rakamlarla ifade edilecek kadar daraltılamaz, küçümsenemez, azımsanamaz. Halkımızın ilgi ve teveccühü gün geçtikçe artmakta ve büyümektedir" dedi.

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