Söz verirsek yaparız

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri daha hayata geçirildi. Ankara ile Sivas arasında trenle 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indiren Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı ilk seferini dün yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışı dolayısıyla hattın güzergâhındaki Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta düzenlenen törenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, başkentten bindiği hızlı trenle gittiği Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta halka hitap etti. Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. İlk törenin yapıldığı Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren Garı, Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı da gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Oktay şu mesajları verdi:Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi, milleti o kadar çok seviyor ki, gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk, şevk ve sevda ile çalışıyor. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın (bugün) daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti.Bugün hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009'da ilk defa tanıştırmıştık. Ankara-Eskişehir hattı ile ülkemiz, dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olmuştu. Açılan hızlı tren hatlarında taşınan yolcu sayısı 73 milyona ulaştı. Bugün, bu hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda yeni bir altın halka ekliyoruz.Türkiye'nin tekrar 70'lerin, 90'ların anarşi günlerine geri döndürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Fitne tüccarlarına karşı hep birlikte uyanık olacağız. Kifayetsiz muhterislerin oyununa gelmeyeceğiz. Emperyalistlerin propagandalarına aldanmayacağız.Hayal satan işportacı siyasetçilerin vaatlerine kanmayın. Oy kullanmaya giderken öfkeyle, kırgınlıkla, kızgınlıkla değil; sağduyuyla, basiretle, ferasetle hareket edeceğiz. Hele hele pireye kızıp yorganı yakanlardan asla olmayacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi lafa değil, işe ve icraata bakacağız.Biz söz verirsek yaparız, Reis söz verirse yapar. Biz ulaşım yatırımlarına Kılıçdaroğlu ve avanesi gibi asla dar bir açıdan bakmıyoruz. Bu eserleri ülkemizin, gençlerimizin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz.Bu durum Togg, TCG Anadolu, Altay, Kızılelma gibi savunma projelerimiz, Akkuyu Nükleer Santrali için de geçerli. Her kim bu projelere karşı çıkıyorsa, "gereksiz" diyorsa gaflet içinde değilse ihanet içerisindedir.CumhurbaşkanıYardımcısı Oktay "Ankara-Sivas hattımız, Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun da önemli bir parçası olacaktır. Bu hattın devreye girmesiyle toplam demiryolu uzunluğunu 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğu ise 2 bin 228 kilometreye çıkarıyoruz. Hızlı trenle, Yozgat'a Kırıkkale'den yarım saatte, Ankara'dan 1 saatte, İstanbul'dan 5 saat 15 dakikada gelinebilecek. Önümüzdeki yıllarda bu hattı Sivas'tan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzatacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz YHT müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.Başkan Erdoğan, önceki gün yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun mesaisine bir gün ara verdi. Doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini belirten Erdoğan, "Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum" dedi.Başkan Erdoğan, önceki gün yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun mesaisine bir gün ara verdi. Doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini belirten Erdoğan, "Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum" dedi. Erdoğan'ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik bugün gerçekleştirilecek törene de online katılım sağlayacağı belirtildi. Erdoğan, bugünkü Mersin mitingini de ileri bir tarihe ertelediSivas'ta YHT seferinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sivas'a YHT gerekmez" diyenlere tepki gösterdi. Oktay, "Bu CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz" dedi. BOJİ üretim fabrikasının da Sivas'ta hizmete açılacağını aktaran Oktay şunları söyledi:Sivas, raylı sistem devriminin tam merkezinde yer alan bir şehrimizdir. Gerçi bu şehrin belediye başkanlığını ve milletvekilliğini de yapmış birileri çıkmış; Sivas'ın hızlı trene ihtiyacı olmadığını, hatta bu yatırımın şehre zarar vereceğini iddia etmişti. Bu CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz.(7'li masaya) İstismar etmedik değer, kullanmadık araç, yapmadık vaat bırakmıyorlar. Tek bir ortak noktaları var, o da bize olan düşmanlıkları...Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki, terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar.