YKS’ye rekor başvuru: Yarış çetin geçecek

17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular rekor düzeye ulaştı. 3 milyon 498 bin 18 aday, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 2 milyon 556 bin 350 aday ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ve 335 bin 786 aday ise üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuruda bulundu. YKS'ye başvuruda rekor, 2022 yılına aitken bu yıl yeni artışlarla birlikte aday sayısı yüzde 8 oranında artmış oldu. Peki, aday sayısının rekor düzeye ulaşması sınavı ve sınav sonuçlarını nasıl etkileyecek? Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, "Üniversite sınavları bir sıralama sınavı olduğundan, kaç adayın bu sınava girmek istediği, doğal olarak sınavın öğrenci psikolojisi üzerindeki etkisini de artırıp azaltabiliyor. Yarışa katılan aday sayısı ne kadar çok olursa bu yarışın da koşullarının o derece çetin geçeceğinin bir göstergesi" dedi. Ünsal başvurunun artma nedenlerini ve olası sonuçlarını SABAH'a şöyle değerlendirdi:Başvuruların her yıl daha da artmasının sebebi liseden yeni mezun olacak aday sayısından ziyade mezun havuzundaki aday sayısının yıldan yıla artmış olması. Geçen yıl 3.2 milyon adayın 1 milyonunun üniversiteye yerleştiği ve 2.2 milyon aday bir programa yerleşemediği için oradan büyük bir kitlenin dalgalar halinde yeniden şansını denemek istediği görülüyor.Bir üniversiteye yerleşmesine rağmen hatalı tercihler, bölüm ve üniversite memnuniyetsizliği gibi sebeplerle yeniden sınava girerek şansını denemek isteyen önemli bir kitlenin de olduğunu görüyoruz.Başvurunun son 2 yılda bu kadar hissedilir ölçüde artmasındaki en önemli motivasyonlardan biri ise puan barajlarının kaldırılmış olması. Tüm bu sebeplerle son iki yıldır 3 milyonun üzerinde adayın sınava başvurduğunu görüyoruz.