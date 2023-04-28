Haberler Gündem Haberleri 101 Türk vatandaşı daha Sudan'dan tahliye edildi
Giriş Tarihi: 28.4.2023 19:52 Son Güncelleme: 28.4.2023 19:57

101 Türk vatandaşı daha Sudan'dan tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada tahliyenin 'Port Sudan' bölümünün de tamamlandığı kaydedildi.

İHA
101 Türk vatandaşı daha Sudan’dan tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
101 Türk vatandaşı daha Sudan'dan tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA