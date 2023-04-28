Berat Albayrak’ın enerji hamleleri tek tek meyvesini verdi

2018'dedönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen ve Akkuyu projesinin her aşamasında emeği olan Berat Albayrak, tesisin temel atma töreninin 'Türkiye için gurur töreni' olduğunu söylemişti. 70 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirten Albayrak "Bu nükleer teknoloji kapasitesini düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemindeki adımlarıyla bu yolculuktaki payını "Burası Çok Önemli" kitabında satırlara dökmüştü. Albayrak kitabın "65 Yıllık Rüya: Nükleer Enerji" başlıklı bölümünde Türkiye'nin rahmetli Adnan Menderes ile 1956 yılında başlayan nükleer yolculuğunun engellendiğini ve ertelendiğini dile getirdi. Dünyanın 70 yıldır bütün bu projeleri yaptığını söyleyen Albayrak, başkalarına helal olan bu teknolojinin Türkiye'ye haram olması üzerinde düşünmek gerektiğinin de altını çizdi. Albayrak'ın kitaptaki "Farklı lobiler ne söylerse söylesin, Türkiye'nin nükleere sahip olması şarttır. Bakanlığım döneminde hiç taviz vermeden projenin önünü açtık. Mevzuat ve organizasyonel altyapıyı oluşturup süreci hızlandırdık. Hukuki hazırlıkları, gerekli onayları ve bürokratik süreçleri ivedilikle bitirdik" ifadeleri dikkat çekiyor.