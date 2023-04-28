Büyük Esenler Otogarı teknoloji üssü olacaktı! İBB Başkanı 4 yıldır çalışma başlatmadı

Seçim öncesi 38 başlık altında yüzlerce vaatte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri unuttu. Birçok vaadini geçen 4 yıllık başkanlık döneminde yerine getirmeyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim sonrası verdiği sözlerden biri olan Bayrampaşa'daki eski adı Büyük Esenler Otogarı olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın Yüksek Teknoloji Merkezi olacağını belirtmesine rağmen herhangi bir çalışma başlatmadı.

29 Haziran 2019'da konuya ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hem Harem'i hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için, hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan, aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Bazıların belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum'' demişti.