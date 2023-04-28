“CHP bunu da mı çaldı”

Bursa 3 yıl önce 17 yaşındaki partili kızın taciz edilmesiyle gündeme gelen CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda bu kez çalıntı fotoğraf skandalı yaşanıyor. CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nın kullandığı ve seçimlere hazırladığı minibüse, kalabalık bir miting fotoğrafı giydirildi. CHP'nin seçim minibüsünü süsleyen o miting fotoğrafının, 17 Mart 2019'da Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting fotoğrafı olduğu anlaşıldı. Minibüs üzerindeki fotoğrafa dikkatle bakıldığında, Türk bayraklarının arasında çok sayıda MHP'nin 3 hilal parti bayraklarının da olduğu açıkça görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara, "CHP bunu da çalmış" yorumları yapıldı.