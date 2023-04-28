Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: 7’li koalisyonda kişilere koltuk üretiliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum A Haber'de soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde restore planı ile ilgili Uçum, "Sistemin en önemli özelliği bakanlıkların birlikte hareketi. Restorasyondan kasıt sistemin geliştirilmesi" dedi.

Siyasette yüzde "50+1" tartışması hakkında Uçum, "Siyasetin merkezde yoğunlaşması için "50+1" temel mesele" şeklinde konuştu.

7'Lİ KOALİSYONUN "YARDIMCI" FORMÜLÜNE ELEŞTİRİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan 7'li koalisyondaki yardımcılık krizne de değinen Uçum, "Anayasal bir engel yok. 8 yardımcı olacak onlara göre. Bizim sistemde bakan sayısında da sınırlama yok. Başbakan yardımcısında da sınırlama yoktu. Peki, bunu belirleyecek olan şey yürütmenin ihtiyacıdır. 1 tane ile yürüyorsa 1 tane seçilir. 2 ise 2 olur. Burada ölçü yürütme ile hizmet ihtiyacının koordinasyon yüküdür. 7'lide koltuk siyasetine dair bir iş var. Kişilere koltuk üretme yaklaşımı var. Meşruluğu tartışılır. Sistem esasına ters düşer. Bu siyasette halka yönelik bir tez yok. 'İktidara geleceğiz ve paylaşım yağacağız' diyorlar. Bu bir çatışma hazırlığıdır. Yetkiler de sınırlanabilir. Demokratik meşruiyete de aykırı bir durum söz konusu. Türkiye'de Cumhurbaşkanı yardımcılarını Cumhurbaşkanı atar. Gerekirse adaylıktan çekiliriz diyorlar. Bu bir aldatma siyasetidir." ifadelerine yer verdi.