Fatih Erbakan’dan 7’li koalisyon ortağı Saadet’e tepki: Milli Görüş’ü temsil etmiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinde atılan her adımı desteklediklerini söyleyen Erbakan, "Yüzde 5-10 oranında parçaları dışarıdan geliyor diye eleştiriliyor. Bunlar zaman içinde yüzde 100'e gelecek. Bunlar son derece yanlış eleştiriler. Savunma sanayii de yüzde 20'lerde başladı şu an yüzde 80'lere geldi." dedi.

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Savunma sanayiine yönelik eleştirile değinen Erbakan, "Togg'un yüzde 100 yerli olmasına yöneik de çalışmalar yapılıyor. TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var demeleri akıl mantık dışı. İHA'lara dokunacağız demek de 'İktidar gitsin nasıl giderse gitsin' mantığıdır. Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı." ifadelerini kullandı.