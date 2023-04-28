Polis Merkezinde değil yerinde ifade

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzası ile 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen genelge ile "Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesinin aktif olarak uygulanması" talimatı verildi. Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi ile mağdur ve tanık beyanlarının, günlük hayat akışını en az etkileyecek şekilde, bulundukları yerlerde ve güven içerisinde alınması ve işlemlerinin başlatılması amaçlanıyor.

POLİS MERKEZLERİNE GİTMEDEN İFADE İŞLEMİ

Bu kapsamda, suçtan mağdur olan kişilerin, polis merkezi amirliklerine getirilerek tekrar mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi için vatandaşların bulunduğu yerlerde (evinde, iş yerinde, olay yerinde vb.) ifadesinin "mobil ifade alma kiti" aracılığı ile alınması uygulamasının kapsamı genişletildi.

Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi (EKİP) uygulaması ile uyumlu hale getirilen mobil ifade alma kitleri aracılığı ile mağdur vatandaşlar veya tanıklar, Polis Merkezlerine gitmeden de ifade verebilecek. Proje ile vatandaş memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması ve gelen taleplerin anında karşılanması hedefleniyor.