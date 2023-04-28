Sabah FETÖ’cü teröristleri korundukları ülkelerde görüntüledi: Telekulakçı hain ABD’deki ininde

SABAH, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'da kurduğu kozmik dinleme merkezinin patronu olan MİT mahrem imamı Mehmet Emin Kuşçu'yu günler süren araştırmalar sonucunda ABD'nin Teksas eyaletinde buldu. Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden aranan Kuşçu, İçişleri Bakanlığı tarafından terörden arananlar listesinde yeşil kategoride aranıyor. Kozmik imam, MİT Başkanlığı tarafından örgütsel görevi deşifre edilince, 2016 yılı şubat ayında MİT Türkiye mahrem imamı Ahmet kod Bülent Bişer'le birlikte darbeden 5 ay önce yurtdışına firar etmişti. Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ercan Karakoyun, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi, Hayrettin Özkul gibi firari FETÖ'cüleri bulan SABAH, örgütün kozmik ismini de görüntülemeyi başardı.SABAH Özel İstihbarat Ekipleri, izini sürdüğü MİT mahrem imamı Mehmet Emin Kuşçu'nun Teksas eyaletinin Dallas şehrinde olduğunu tespit edince onu bulmak için özel çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda Kuşçu'nun 2016 yılında yurtdışına firar ettikten sonra bile MİT Türkiye imamı Ahmet kod adlı Bülent Bişer ile irtibatını hiç koparmadığı tespit edildi. Saha araştırmalarında firari ikilinin Teksas eyaletinde birçok iş kolunda resmi ortaklıkla ticarete atıldığı da öğrenildi.Ancak firari MİT imamlarının kurduğu bu şirketler MİT kaynaklarınca deşifre edilince, birçok üstü örtülü şirket kapatma ve kurma faaliyetlerine giriştiler. Türkiye'den farklı yöntemlerle yüklü miktarda örgüte müzahir resmi MİT görevlilerin maaşlarından toplanan himmetlerle para çıkaran bu ikili, 'Ariyet Kiralama Limited Şirketi' adlı firmayı 0802463645 sicil numarasıyla 1218 Bridgeway ln., Allen, TX, 75013 ABD adresinde faaliyetini devam ettiriyor. Bülent Bişer ve Mehmet Emin Kuşçu ortaklığı tarafından 23 Mayıs 2016 tarihinde kurulan ARİYET İNC adlı şirket otomobil kiralama, yedek parça, teknik servis ve tamir gibi alanlarda faaliyet yürütüyor.Şirket ilk kurulduğunda, 228 Irby Ln, Irving, TX 75061 adresinde iken sonrasında, Mehmet Emin Kuşçu'nun da ikametgâhı olduğunu tespit ettiğimiz adrese taşıdığı görülüyor. Mahrem imam Kuşçu, bugünkü değeri yaklaşık 900 bin dolar civarında olan 4 odalı 250 metrekare büyüklüğünde ultra lüks müstakil villayı Mart 2019'da peşin olarak 435 bin dolara eşi Hatice Kuşçu ile birlikte satın aldı. Lüks villaya taşınan Mehmet Emin Kuşçu, 1 ay sonra aynı adreste eşi Hatice Kuşçu adına HMD Trade LLC adlı kargo firmasını 0803292090 sicil numarasıyla 15 Nisan 2019 tarihinde kurdu.Yine aynı şekilde ikamet ettiği evi olan 1218 Bridgeway Ln, Allen Teksas 75013 adresini şirket adresi olarak gösteren Hatice Kuşçu, 2023 model son derece lüks siyah renkli 7 kişilik Japon markası SUV araç kullanırken, Mehmet Kuşçu'nun ise 10 yıllık Amerikan markası Jeep kullanması dikkatimizden kaçmadı. Dallas Allen bölgesi zengin ve seçkin Amerikalıların oturduğu muhit olarak da bilinmektedir. SABAH'ın 45 günlük özel araştırmalarla 1 milyon dolarlık villada oturduğunu tespit edip işyerinde görüntülediği firari yargı imamı Ahmet Can da Dallas'ın seçkin Allen bölgesinde ikamet etmektedir. SABAH'ın saha araştırmalarındaki tespitlerinde Kuşçu'nun villanın arka garaj kısmını adeta şirketin merkezi haline getirdiği görülüyor.FETÖ'nün MİT'ten sorumlu Ankara mahrem imamı Yasin Ugan, yakalandıktan sonra ifadesinde şu bilgileri vermişti: "2013'te kurduğumuz Çukurambar'daki teknik ofisin sorumlusuydum. O dönemde MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilcisi'ydim. Benden sonra MİT Mahrem Ankara Temsilcisi Cemal Karaata oldu. Bana bağlı sivilde Mehmet Emin Kuşçu ve Seyfullah Şencan faaliyet gösteriyordu. Yaptığımız şey Murat Karabulut'tan gelen talimatlarla Türkiye genelinde detaylı istihbari veri temin edip kendisine teslim etmekti... Kurduğumuz sistem uzak bilgisayar vasıtasıyla Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na doğrudan bağlıydı. Telefon dinleme yapıyorduk. Aynı anda 14 kişiyi dinleme yetkisi verilmişti.SABAH'ın ABD'de aylarca izini sürdüğü Kuşçu, MİT'in Ankara'daki MİTEM 'İstihbarat Eğitim Merkezi'nden sorumlu MİT mahrem imamlığını yürütüyordu. FETÖ'nün MİT Mahrem Yapılanması'nda Murat Karabulut'un verdiği görevle uzun yıllar muhasebecilik yapan Kuşçu, 2013'te Ankara Çukurambar'daki bir rezidansta örgütün çok gizli istihbarat üssünün patronluğunu yaptı. Resmi istihbarat kuruluşlarından çekilen hatlarla üst düzey kişiler dinlendi. Ankara Yenimahalle'de Serhat Eczanesi'nin sahibi Kuşçu'nun işyerinin arka tarafındaki odasında örgütün MİT mahrem yapılanmasında görev alan sivil imamlarla gizlice toplantılar yapıyordu. Kuşçu'nun Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği ve Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde siyasal veya askeri casusluktan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan kaydı bulunuyor. Terörden Arananlar Listesi'nde Yeşil kategoride aranıyor.