Türkiye artık nükleer güç sahibi ülkeler liginde! Milletimize verdiğimiz bir sözü daha tuttuk

Enerjide tam bağımsız Türkiye yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından biri olan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törenle gerçekleşti. Törende konuşma yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek.Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğalgaz ithalatımızın düşmesine katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en kısa sürede harekete geçeceğiz.Akkuyu NGS'nin TürkiyeCumhuriyeti'nin 100. yılına yetiştirilmesiErdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleşti.Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiyehükümeti, ülke ekonomisinin gelişimi içinne kadar büyük hizmetlere imza attığınıbizlere gösteriyor. Akkuyu NGS'dekisistem, dünyanın en modernve güvenilir güvenlik sistemlerindenbirtanesi. Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarındave turizmde daha aktif olmayateşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısınıartırma kararı aldık. Türk-Rus tarihininen büyük ortak projelerinden birisiolan Akkuyu NGS, ülkelerimiz arasındakikomşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak.Türkiye, artık dünyanın en düşükmaliyetli kaynaklarından nükleerenerjiye sahip bir ülkeolacak.Türkiye'nin elektrik arzının yüzde 10'unu (İstanbul'un ihtiyacı kadar) karşılayacak olan Akkuyu NGS'nin 4 ünitesinin tamamında Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan (NDK) alınan inşaat lisansı ile çalışmalar devam ediyor. Dünyada sadece 5 tane bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden iki tanesi (Liebherr LR 13000) Akkuyu NGS'de görev yapıyor. Dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi olan Akkuyu'da yaklaşık 30 bin çalışanın yüzde 80'i Türk. Akkuyu NGS'de başta nükleer enerji, inşaat, elektrik-elektronik olmak üzere 600'ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor. Akkuyu projesi, NDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca sürekli denetlenmekte.Avrupa Komisyonu, 2 Şubat 2022 itibarıyla nükleer enerjiyi yeşil enerji olarak kabul etti. 11 AB üyesi ülke, nükleer "yeşil enerji" olarak kabul edilsin çağrısı yapmıştı. (Fransa, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya). Hollanda ve İsveç nükleere desteğini açıkladı. Dünyada 422 reaktör işletmede, 57 tanesi inşa halinde. Avrupa'da 170 reaktör işletmede, 16 reaktör inşa halinde.AB, elektriğinin % 25'ini nükleerden karşılıyor. ABD'de 92, Fransa'da 56, Çin'de 56 ve Rusya'da 37 nükleer reaktör işletmede. Macron, iklim değişikliği hedeflerini tutturmak ve enerji arz güvenliği için ülkesinde yeni nükleer santraller yapılacağını açıkladı. Birleşik Krallık, önümüzdeki dönemde 8 adet NGS kuracağını açıkladı.Geçirdiği küçük rahatsızlık nedeniyle doktorların tavsiyesiyle bir gün dinlenen Başkan Erdoğan dün Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı için yine mesai yaptı. Başkan Erdoğan açılış öncesi Rus lideri Vladimir Putin ile görüştü. O anın paylaşılan görüntüleri Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden aşağılık spekülasyonlar ortaya atanlara tokat gibi bir cevap oldu. Putin görüşmede Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken Erdoğan da Akkuyu projesine katkılarından dolayı Putin'e teşekkürlerini iletti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Sayın Cumhurbaşkanımızın hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam etmek istiyor" mesajını paylaştı. ANKARA