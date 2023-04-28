Türkiye artık nükleer güç sahibi ülkeler liginde! Milletimize verdiğimiz bir sözü daha tuttuk

Enerjide tam bağımsız Türkiye yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından biri olan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törenle gerçekleşti. Törende konuşma yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:
Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek.
Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğalgaz ithalatımızın düşmesine katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en kısa sürede harekete geçeceğiz.
RUSYA LİDERİ VLADİMİR PUTİN: ERDOĞAN SAYESİNDE BAŞARDIK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:
Akkuyu NGS'nin Türkiye
Cumhuriyeti'nin 100. yılına yetiştirilmesi
Erdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleşti.
Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiye
hükümeti, ülke ekonomisinin gelişimi için
ne kadar büyük hizmetlere imza attığını
bizlere gösteriyor. Akkuyu NGS'deki
sistem, dünyanın en modern
ve güvenilir güvenlik sistemlerinden
bir
tanesi. Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında
ve turizmde daha aktif olmaya
teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını
artırma kararı aldık. Türk-Rus tarihinin
en büyük ortak projelerinden birisi
olan Akkuyu NGS, ülkelerimiz arasındaki
komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak.
Türkiye, artık dünyanın en düşük
maliyetli kaynaklarından nükleer
enerjiye sahip bir ülke
olacak.
TEK BAŞINA İSTANBUL'UN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK KAPASİTEDE
Türkiye'nin elektrik arzının yüzde 10'unu (İstanbul'un ihtiyacı kadar) karşılayacak olan Akkuyu NGS'nin 4 ünitesinin tamamında Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan (NDK) alınan inşaat lisansı ile çalışmalar devam ediyor. Dünyada sadece 5 tane bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden iki tanesi (Liebherr LR 13000) Akkuyu NGS'de görev yapıyor. Dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi olan Akkuyu'da yaklaşık 30 bin çalışanın yüzde 80'i Türk. Akkuyu NGS'de başta nükleer enerji, inşaat, elektrik-elektronik olmak üzere 600'ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor. Akkuyu projesi, NDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca sürekli denetlenmekte.
DÜNYANIN KABUL ETTTİĞİ YEŞİL ENERJİDE ÖNCÜ OLDUK
Avrupa Komisyonu, 2 Şubat 2022 itibarıyla nükleer enerjiyi yeşil enerji olarak kabul etti. 11 AB üyesi ülke, nükleer "yeşil enerji" olarak kabul edilsin çağrısı yapmıştı. (Fransa, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya). Hollanda ve İsveç nükleere desteğini açıkladı. Dünyada 422 reaktör işletmede, 57 tanesi inşa halinde. Avrupa'da 170 reaktör işletmede, 16 reaktör inşa halinde.AB, elektriğinin % 25'ini nükleerden karşılıyor. ABD'de 92, Fransa'da 56, Çin'de 56 ve Rusya'da 37 nükleer reaktör işletmede. Macron, iklim değişikliği hedeflerini tutturmak ve enerji arz güvenliği için ülkesinde yeni nükleer santraller yapılacağını açıkladı. Birleşik Krallık, önümüzdeki dönemde 8 adet NGS kuracağını açıkladı.
HİZMET AŞKIYLA GÖREVİNİN BAŞINDA
Geçirdiği küçük rahatsızlık nedeniyle doktorların tavsiyesiyle bir gün dinlenen Başkan Erdoğan dün Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı için yine mesai yaptı. Başkan Erdoğan açılış öncesi Rus lideri Vladimir Putin ile görüştü. O anın paylaşılan görüntüleri Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden aşağılık spekülasyonlar ortaya atanlara tokat gibi bir cevap oldu. Putin görüşmede Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken Erdoğan da Akkuyu projesine katkılarından dolayı Putin'e teşekkürlerini iletti.
GASTROENTRİT ENFEKSİYON
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Sayın Cumhurbaşkanımızın hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam etmek istiyor" mesajını paylaştı. ANKARA