Türkiye Yüzyılı’nda süper hızlı ulaşım keyfi

Sivas'ta önceki gün açılışı yapılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT) dün sabah ilk ücretsiz seferini gerçekleştirdi. Ankara-Sivas arasında seyahat süresini 12 saatten 2 saate düşüren hattın mayıs sonuna kadar ücretsiz olduğunun açıklanması sonrası tüm rezarvasyonlar doldu. Vatandaşlar, 1 ay boyunca ücretsiz olacak seferler için bilet kuyruğuna girdi. Yüzlerde mutluluk ve gurur vardı. İşte vatandaşların görüşleri:YHT bölge için önemli bir yatırım. Dünya bu yatırımları görüyor da bizim iki çapulcu bunları görmüyor.20 yılda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Erdoğan'ı kutluyorum. Anadolu'ya bu hizmetlerden dolayı çok yatırım geleceğini düşünüyorum.Sivas'a gidiyorum. Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bedava gidiyorum. Devletimize, milletimize Allah çok versin. Çok büyük kolaylık. Yozgat'ta ineceğim. Tayyip Erdoğan'a Allah ömürler versin. Ondan iyisini biz bulamayız. Gemi yaptı, uçak yaptı, her hizmeti önümüze getirdi.İlk kez hızlı trene biniyorum. Uzun zamandır bekliyorduk. Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Sakarya Karasu'dan geliyorum. O Bolu'daki tüneller, yollar, şehir hastaneleri... Yine Tayyip Erdoğan, yine Tayyip Erdoğan. Allah bin kere razı olsun. Ben çok memnunum. Bu hizmetleri bizlere sunduğu için çok teşekkür ederim. Görmeyenlerin de gözüne dizine dursun. Ankara'ya hastaneye geldim. O kadar güzel hizmet gördüm ki. Ben 60 yaşındayım, böyle hizmet görmedim. İnşallah Tayyip yine kazanacak.Cumhurbaşkanımıza acil şifalar diliyoruz; kendisi katılamadı aramıza ama bu önemli proje için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anıtkabir'e her yıl ziyarette bulunan birisi olarak hızlı trenin gelmesinden çok memnun kaldım. Çarşıya iniyormuş gibi başkentimiz Ankara'mıza kısa süren bir yolculukla ulaşımımız kolaylaştı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.Çok büyük bir yatırım ve emek var. Allah emek ziyanlığı vermesin. Devletimiz var olsun. Normal trenle 12 saat süren bir yolculuk 2 saate kadar indi. Ankara gibi önemli bir şehir ve başkentimize ulaşımın kolaylaşması bizler için, özellikle de öğrenciler için çok iyi oldu. Benim oğlum Ankara'da öğrenci. Sık sık gelip gitme imkânı bulamıyordu ama artık hem o hem bizler daha kolay şekilde gidip gelebileceğiz.