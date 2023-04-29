Akşener’e meydan tokadı! Akşener, Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı

KONYA VE KAYSERİ'DE HÜSRANA UĞRADI

Konya mitinginde umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meydanı dolduramadı. Meydandaki boşluk alanlar objektiflere yansıdı. Konya'nın ardından bu kez de Kayseri'de miting yapan Akşener, miting için çok dar bir alan oluşturulmasına rağmen bu alanı da dolduramadı. Türkiye'nni ikinci en büyük meydanı olan kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda havadan çekilen fotoğraflar, İyi parti mitingine olan katılımı açık ve net ortaya koydu. Konya ve kayseri mitinglerinde hüsrana uğrayan Akşener Denizli mitingini ise sağanak yağışı mazeret göstererek iptal etti.