Akşener’e PKK tepkisi

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri meydanlara indi. Her defasında partisinin oy oranındaki yükselişten dem vuran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile mitinglere çıktı. 'HDP ile aynı masaya oturmam' diyen Akşener'in HDP'nin aday çıkarmayarak 6'lı masaya eklenmesine ses çıkarmaması, masayı terk edip geri dönmesi, partideki FETÖ'cü yapılanma iddialarıyla birlikte İyi Parti'nin oy oranlarındaki düşüş, anketlere ve meydanlara yansıdı. Konya ve Kayseri mitinglerinde umduğunu bulamayan Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meydanı dolduramadı. Meydanlardaki boşluklar objektiflere yansıdı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda havadan çekilen fotoğraflar, mitinge olan katılımı açık ve net ortaya koydu. Konya ve Kayseri mitinglerinde hüsrana uğrayan Akşener, Denizli mitingini ise sağanak yağışı mazeret göstererek iptal etti.Konya ve Kayseri'de umduğunu bulamayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli mitingini ise iptal etmesinin ardından rotayı Erzurum'a çevirdi. Meydanda bir avuç insana hitap eden Akşener'in mitinglerine olan ilgisizlik sosyal medyanın da gündemine oturdu. Erzurum'da 150-200 kişilik bir gruba hitap eden Akşener'in mitinglerindeki bu görüntüler, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın "Çok düştük toparlanamıyoruz. Baraj altındayız" sözlerini akıllara getirdi. Her fırsatta partisinin oy oranındaki yükselişten bahseden Meral Akşener'in hüsrana dönen mitingleri, Çıray'ın sözlerini adeta teyit etti.