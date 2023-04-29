Ankara büyük mitinge hazırlanıyor

Parti, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük miting için tüm hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, miting öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi vererek tüm vatandaşları davet etti. Özcan, "Büyük mitingimizde coşku da büyük olacak, katılım da büyük olacak.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz de hemşerilerimiz ile bu heyecanı ve coşkuyu yaşamak için büyük bir özlem ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara mitingleri daima ses getirmiş, görülmemiş bir sevgi seline sahne olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde de başkentimizin müstesna bir yeri vardır. Ankaralıların iradesini, sevgisini, gücünü gösterecek bu miting yine hafızalarda derin bir iz bırakacak.Türkiye Yüzyılı'nın startının verildiği ve özellikle, savunma, enerji alanlarında büyük projelerin hayata geçirildiği ve bu projelerin de başkenti olan Ankara'da böyle bir dönemde bu yürüyüşün sekteye uğramaması ellerini ovuşturan, yeniden harekete geçen FETÖ, PKK benzeri yapılara fırsat verilmemesi için 14 Mayıs seçimleri ayrı bir önem taşımaktadır. Pazar günü yapılacak mitingimizde de tüm arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı, sevdası Türkiye olanları Başkent Millet Bahçesi'ne bekliyoruz" dedi.