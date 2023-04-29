Başkan Erdoğan’dan gençlere nükleer enerji mesajı: En büyük faydasını gençlerimiz görecek

DÜNYA BASININDA YANKI BULDU:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin nükleer tesis hüviyetini kazanmasının sevincini gençlerle paylaştı. Sosyal medya hesabından gençlere hitap eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Sevgili genç kardeşim. Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı. Peki, neden 60 yıl? Bunun hikâyesini anlatayım sizlere. Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı. 70'li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı. Merhum Özal'ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı. Ülkemiz, bundan dolayı sadece zaman kaybetmedi; milyarlarca dolar enerji faturası ödedi, milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldı. Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi. İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makûs talihi değiştirdik. Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık.Akkuyu NGS yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak. Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz. Siz bizim gözbebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz.Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsü kazanması dolayısıyla yapılan tören, dünya basınında yankı uyandırdı.Washington Post, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabileceğine dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Türk-Rus ilişkilerinde tarihin en büyük projesi" sözlerine vurgu yapan gazete, tesisin güçlü depremlere dayanacak şekilde tasarlandığını yazdı.The Guardian'da ise, törene canlı bağlantı ile katılan Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini övdüğü belirtildi.EuroNews, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği dev projeler içinde en son amiral gemisi olduğuna dikkat çekti.Al Jazeera ise, Erdoğan ve Putin görüşmesine dikkat çekti. Türkiye'nin ilk nükleer enerji reaktörü olan Akkuyu Santrali'nin açılışını iki liderin birlikte gerçekleştirdiği belirtilen haberde, Türkiye'nin böylece sivil nükleer enerjiye sahip ülkeler konumuna girdiği belirtildi.Çin merkezli CGTN, Rusya'nın Türkiye ile ekonomik, ticari ve tarımsal bağları derinleştirmek istediğini belirtti.Greek City Times ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye nükleer kulübe katıldı" sözlerini manşetlerine taşıdı. DIŞ HABERLER