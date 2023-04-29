Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala sevgisi bitmiyor! "Onları bırakacaksınız"

Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP ile girdiği kirli pazarlığın da etkisiyle teröre verdikleri destek nedeniyle cezaevinde olan bazı isimleri kendisi cumhurbaşkanı seçildiğinde cezaevinden çıkaracağını söylüyor. Bunun son örneği ise bir canlı yayında gerçekleşti.