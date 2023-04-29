Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk Havalimanı müjdesi!: ABD’li şirkete verecek

Masa ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da 'müjde' diyerek yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesini iptal edeceğini, bölgeyi uzay ve havacılık üssü yapmayı planladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Merkezin kurulması ve geliştirilmesini ABD'deki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız" dedi. SNC'nin sahipleri ise Eren ve Fatih Özmen. Şirketin, ABD Hava Kuvvetleri ve NASA gibi kuruluşlarla anlaşmalar yaptığı biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şöyle konuştu: "TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri...Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek... Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun "Bizim için çok değerlisiniz" açıklaması için ise şunları kaydetti: "Sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı, milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve milli SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıklarında onlara karşı çıkar ve gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz." Katıldığı televizyon programında da Bayraktar, "Sahibi Türk olabilir. SNC'yi çok iyi tanıyorum, CIA ile çalıştıklarını herkes biliyor. Bizzat tanışıyoruz da. ABD hükümetinin kurallarına bağlı. Buraya hiç yüz vermeden ABD şirketine dönmek nedir?" ifadelerini kullandı.