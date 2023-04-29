Kılıçdaroğlu’ndan bu kez ÖTV gafı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün şehit ailelerine "ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacakları" sözünü verdi. Ancak bu düzenlemenin 7 yıl önce hayata geçirildiği ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin mevzuatından haberiniz yok. 2016'da ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır" dedi.