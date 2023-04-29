Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı hayali: Millet bahçesini iptal edip ABD’li şirkete vermek

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan dün bir paylaşım yaparak "22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından saatler 22.30'u gösterdiğinde Kılıçdaroğlu "Atatürk havalimanı" başlıklı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun "müjde" diye lanse ettiği çağrının Atatürk Havalimanı hakkında olduğu anlaşıldı. Kılıçdaroğlu bu videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halkın yararına yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesini iptal edeceğini, bölgeyi uzay ve havacılık üssü yapmayı planladığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ABD'li şirketi Atatürk Havalimanı'nı vereceğini ise şöyle açıkladı: "Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız."
ABD ORDUSU İLE İÇLİ DIŞLILAR!
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni havacılık ve uzay çalışmaları merkezi haline getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, ABD'deki Sierra Nevada Corparation, (SNC) adı şirketin sahipleri Eren ve Fatih Özmen bunu yapacağını ifade etti. SNC şirketi ABD Hava Kuvvetleri, NASA ve ABD Ordusu Tıbbi Malzeme Kurumu gibi önemli kuruluşlarla anlaşmalar yaptığı biliniyor. SNC şirketinin ayrıca CIA ile çalıştığı da iddialar arasında bulunuyor. Oysa Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin teknolojiyle iç içe olduğu biliniyor çünkü Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023'e de (TEKNOFEST) ev sahipliği yapıyor.
"HALEN 'EN İYİSİNİ' ABD ŞİRKETLERİNİN YAPABİLECEĞİNİ ZANNETMEK..."
Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete vereceği yönündeki vaadine sosyal medyadan tepki gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKONFEST'in Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na şöyle tepki gösterdi: "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri... Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek... Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş."
TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN İPTALİ İÇİN BAŞVURMUŞLAR!
Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni iptal edeceğine dair vaadi başka bir noktada da kafaları karıştırdı. Çünkü millet bahçesi yerine uzay ve havacılık üssü yapacağını iddia etse de 8 Şubat 2019'da CHP grubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle yürürlüğe giren Türkiye Uzay Ajansı'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu da ortaya çıktı. Başta CHP'li vekiller Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 138 milletvekili iptal davasına müdahil olmuştu. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Kılıçdaroğlu'na bu iptal davasını hatırlatarak, "Uzay Ajansı'nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmamışız gibi çek kameraman kardeş" dedi. Cesur sözlerini şöyle sürdürdü: "Atatürk Havalimanı'nın büyük bölümünü park yapıp imara da asla müsaade etmeyeceğini söyleyen ve bunu da yapan bir Erdoğan var iken, Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara vereceğini söyleten ajansın yetkilileri... Aynen böyle devam kardeşim. Ha bu arada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi önemli ölçüde tamamlandı. Ağaç diktik binlerce."
"TEKNOFEST Mİ BATTI BİR YERİNİZE?"
Sosyal medyada birçok kişi ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki havacılık, uzay ve teknolojiye dair yapılan TEKNOFEST'ten görüntü paylaşarak tepki gösterdi. Sevda Türküsev ise tepkisini şöyle dillendirdi: "Atatürk Havalimanı'nın büyük bölümünü park yapıp imara da asla müsaade etmeyeceğini söyleyen ve bunu da yapan bir Erdoğan var iken, Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu var. Teknofest mi battı bir yerinize?"