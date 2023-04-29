Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı hayali: Millet bahçesini iptal edip ABD’li şirkete vermek

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan dün bir paylaşım yaparak "22.30'da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından saatler 22.30'u gösterdiğinde Kılıçdaroğlu "Atatürk havalimanı" başlıklı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun "müjde" diye lanse ettiği çağrının Atatürk Havalimanı hakkında olduğu anlaşıldı. Kılıçdaroğlu bu videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halkın yararına yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesini iptal edeceğini, bölgeyi uzay ve havacılık üssü yapmayı planladığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ABD'li şirketi Atatürk Havalimanı'nı vereceğini ise şöyle açıkladı: "Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız."