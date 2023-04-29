Mardin’de PKK ile çatışma: 1 asker şehit

Mardinkırsalında PKK'ya yönelik devam eden operasyon kapsamında meydana gelen çatışmada bir asker şehit oldu. Nusaybin ve Midyat ile Şırnak'ın İdil ilçesi arasında bulunan Bagok bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Mardin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bagok bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik ortak operasyon başlatıldı. Öğle saatlerinde arazide tespit edilen bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilirken Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu. Gündüz'ün şehit haberi, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası Gündüz, düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Bölgede başlatılan operasyon hava desteği ile devam ediyor.