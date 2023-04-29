Haberler Gündem Haberleri PKK elebaşı Murat Karayılan’dan küstah sözler: Türkiye’de özerklik kuracağız
Giriş Tarihi: 29.4.2023

PKK elebaşı Murat Karayılan’dan küstah sözler: Türkiye’de özerklik kuracağız

PKK elebaşı Murat Karayılan’dan küstah sözler: Türkiye’de özerklik kuracağız
PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'dan da 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama geldi. AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi gerektiğini defalarca belirten terör örgütü, umudunu son olarak HDP'nin katıldığı 7'li koalisyona bağladı. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'de yeni dönemde özerklik hedeflediklerini, bebek katili Abdullah Öcalan'ı da özgür bırakacaklarını söyledi. Terör örgütünün yayın organı Fırat Haber Ajansı'na konuşan Karayılan, "Biz Türkiye'yi dönüştürmek, Türkiye'yi demokratikleştirmek, demokratik cumhuriyet sistemi içerisinde Kürtlerin de özerklik sistemiyle gönüllü birliğini kurmak istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz" dedi. SABAH
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan küstah sözler: Türkiye’de özerklik kuracağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA