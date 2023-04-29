TEKNOFEST’te çocuklar uçaklara dokunuyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. 27 Nisan – 1 Mayıs tarihlerindeki festival, 41 ana yarışma 102 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2023 heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar etkinliğin ikinci gününde Atatürk Havalimanı'na akın etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Festivalde yerli üretim helikopter Gökbey ve insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü.
EN BÜYÜK İLGİYİ KIZILELMA GÖRÜYOR
İlk İnsansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'ya dokunabilmek için çocuklar birbirleriyle yarıştı. Kızılelma'ya dokunan çocuklar poz vererek fotoğraf çektirdi.
TEKNOFEST'te en çok ilgiyi ise milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma görüyor. Yüzlerce çocuğun TEKNOFEST'te Kızılelma'ya dokunmak için sıraya girmesi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın TEKNOFEST'in amacı için söylediği 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' sözlerini hatırlattı.
UZAY ÜSSÜNDE ÇOCUKLAR
Türkiye'nin yerli ve milli gücü ASELSAN, geleneksel hale gelen festivalde 200 metrekarelik Tekno Macera Platformu'nu da ziyaretçilere açtı. Tekno Macera Platformu'na ayrılan alanda çocuklara özel hazırlanan uzay temalı 5 deneyim alanı oluşturuldu. ASELSAN uzay kompleksini ziyaret eden çocuklar, Tekno Macera Platformu önünde uzun kuyruklar oluştururken burada çekilen fotoğraflarını üç boyutlu ortamda uzayın derinliklerine gönderme şansı yakaladı.
ELLERİYLE UZAY İSTASYONU İMAL ETTİLER
Aileleriyle birlikte TEKNOFEST'e akın eden çocuklar, Tekno Macera alanında astronot kaskıyla kıyafetlerini tasarlamanın heyecanını da yaşadı.
Öte yandan, oluşturulan alanda uzay istasyonu tasarlayan çocuklar, bu deneyimin ardından güneş enerjisiyle çalışan bir uzay istasyonu kitine sahip oldu. Çocuklar, ASELSAN'ın yerli imkanlarla geliştirdiği telsizler ve başta helikopter kokpiti olmak üzere aviyonik sistemleri de deneyimledi.