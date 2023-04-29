TEKNOFEST’te çocuklar uçaklara dokunuyor

TEKNOFEST'te en çok ilgiyi ise milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma görüyor. Yüzlerce çocuğun TEKNOFEST'te Kızılelma'ya dokunmak için sıraya girmesi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın TEKNOFEST'in amacı için söylediği 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' sözlerini hatırlattı.