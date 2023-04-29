Zihinlerdeki sessiz devrimin adı TEKNOFEST

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla sürüyor. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in önceki gün aşırı yağış dolayısıyla ertelenen açılış seremonisi dün gerçekleştirildi. Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şunları söyledi:TEKNOFEST dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz devrimin adı oldu. Sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2018'de yola çıkarken 20 bin kardeşimiz yarışmalara başvurmuştu. 2023'te başvuran sayısı 1 milyonu aştı. Ben teknoloji geliştireceğim diyen 1 milyondan fazla gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi. Asım'ın nesli TEKNOFEST nesli olarak dirildi. Bugün 6. yılında olan TEKNOFEST, kıvılcım gibi başladı, çığ gibi büyümeye devam ediyor.Küçük bir ekiple ülkemizin ilk milli güdümlü İHA'sı ile yola çıktık, maket uçak denilecek boyuttaydı. Bayraktar TB2'yi geliştirdik. 6 tonluk Akıncı'yı ordumuza teslim ettik. KIZILELMA'yı uçurduk. Bu platformlar bizler için tarihe ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına iftihar meselesi oldu. Yaptığınız en büyük iş ne derseniz TEKNOFEST derim.En ileri teknolojiye sahip İHA ya da uçağı da yapsanız, önüne konulacak tahta plastik takoz uçmasına engel olur. SİHA'larımızı geliştirirken kurduğumuz T3 Vakfı'nda çalışırken de takoz koymak isteyenlerle karşılaştık, hâlâ da karşılaşmaya devam ediyoruz. Dünya yaptığımız işleri takdir ederken içeriden köstek olmaya, takoz koymaya niyetlenenler var. Ne dediler, dokunacaklarmış. Bir kez de buradan söyleyeyim, 'dokunacağız' dediği tüm milli platformlarımıza sadece sizler dokunabilirsiniz. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar dokunabilir.Bu meydanın tek bir hedefi var, o da ülkemizin dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde milli teknoloji hamlesini Hz. Musa'nın annesinin bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçleri ve tuzaklarına karşı yerin, göğün, zamanın, mekânın ve suyun akışının hâkimine, sonra da sizlere milletimize emanet etmeyi biliriz. Ecdadımızın da yaptığı gibi kurtuluş için Ergenekon'da dağ eritmeyi, yeniçağ başlatmak için gemileri karadan yürütmeyi de biliriz. Eğer yol yoksa mücadelemizle azmimizle yol açmayı da iyi biliriz. Diyorlar ki yurtdışına gidecekmişiz, teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi tanımamış, anlamamışlar. Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım, ev sahibinin üzerine kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz.Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yıl 41 ana 102 alt kategoride düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 81 il ve 66 ülkeden 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. 6 senede, dile kolay, tam 50 katlık artıştan bahsediyoruz. Bu, insanımıza imkân verilirse neleri hayal edip, neleri başarabileceğinin en net göstergesi. Bakın bir cumhurbaşkanı adayı (Kemal Kılıçdaroğlu) çıktı, Atatürk Havalimanı'nı, hem de TEKNOFEST'in başladığı günde, Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil Türk gençleri yarışıyor. Belli ki, bu beyefendi TEKNOFEST'i, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor. Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.CumhurbaşkanlığıSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandığını bildirdi. Demir, sosyal medya paylaşımında "İstanbul'daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz" ifadesini kullandı. 23 Nisan'da ilk kez motor çalıştıran ATAK-2 dün de tekerlerini yerden tamamen keserek, 15.00-15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK- 2'nin 10 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesi bulunuyor.Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN, TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu. Eğlenceli teknolojik etkinliklerin yer aldığı Tekno Macera Platformu'na ayrılan alanda, çocuklara özel hazırlanan uzay temalı beş farklı deneyim alanı oluşturuldu. Böylece ASELSAN, çocuklara gerçek bir uzay deneyimi yaşattı.TEKNOFEST 2023, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatıyor. TEKNOFEST çerçevesinde KIZILELMA ve AKINCI TİHA birlikte uçtu. Uçuşu vatandaşlar hayranlıkla izledi. İnsansız hava araçlarını gören vatandaşlar ellerinde telefonla o anı görüntüledi.Cidden milli duygularımı kabartan bir olay bu. Çok güzel, çok büyük.Teknolojideki geldiğimiz noktaya görüyoruz. Bu gördüklerimiz bizim için ilham kaynağı oluyor. Ülkemiz ve geleceğimiz adına gururlu ve mutluyuz.Geleceğimiz adına umutluyum. Önceden yurtdışında olurdu böyle şeyler, şimdi ülkemizde oluyor.TEKNOFEST potansiyelimizi geliştirebilecek bir alan sunuyor.Bu festival geleceğimizi aydınlatıyor.TEKNOFEST'te 2018'den beri yer alan TÜBİTAK'ın standında geliştirilen projelerin maketleri sergileniyor. Ziyaretçiler yeni nesil güdüm kiti GÖKÇE ve KUZGUN füzeleri ile yıl sonunda uzaya fırlatılması planlanan haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ve 15 Nisan'da uzaya fırlatılan yüksekç özünürlüklü gözlem uydusu İMECE maketini inceleme fırsatı buluyor. Çocuklar projelerin maketini kendileri yapabiliyor./ SABAHSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST 2023'te SABAH'a konuştu. Demir, "Gençler bu ülkenin geleceği. Onların bu ilgisi, bugünlerden daha iyi yerlere geleceğimizin en net göstergesi. Türkiye'nin yarınları gençlerimiz sayesinde daha aydınlık olacak. Türkiye'nin güçlü yarınlarının işareti. Gördüğünüz gibi akın akın geliyorlar. Özellikle gençlerin bu ilgisi çok önemli. Savunma sanayii ürünlerine yoğun ilgi var. Burada gördükleri, yaşadıkları her şey çok özel. Burası, gençlerimizin geleceğe yönelik azimlerini ve kararlılıklarını artırıyor" ifadelerini kullandı./ SABAH