Bakan Kurum müjdeyi verdi: 10 Mayıs’ta Rize sahili Millet Bahçesi olacak





"Vatandaşımız, milletimiz için bizden ne istiyorsa yanında olduk." diyen Bakan Kurum, "Devasa yatırımlar yapıp bu aziz şehrin güzel insanlarına sizlere armağan ettik. Biz de yatırımlarımızla daima Rize'ye değer kattık, marka değerini yükselttik. TOKİ Başkanlığımızca şehrimize İyidere ve Rize merkezde olmak üzere toplam büyüklüğü 391 bin metrekare olan millet bahçesi yapıyoruz. Biri sahilde, biri İyidere'de biri de Güneysu'da. İkisi tamamlandı, bir tanesinin de o dolgusu bitti 10 Mayıs'ta Rize sahili Millet Bahçesi olacak. TOKİ'yle güncel yatırım değeri 3.2 milyar lira olan 2 bin 903 konutumuz, dükkanımız ve onlarca sosyal donatı inşaatını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yine sosyal konuttan ofis ve oradaki köy evine oradaki camilerimize kadar sahada güncel yatırım değeri toplam 5 milyar lira olan projelerimizin yapımına devam ediyoruz. Nasıl bugün Maraş'ta üzücü afet yaşandıysa geçtiğimiz yıl Rize'de de bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Tüm afetzede kardeşlerimizin hemen yanına koştuk. Günlerce vatandaşımızın ne size eskisinden daha güzel ahırlı köy evi ve konut inşaatlarımızı da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu konutlarımızı en kısa sürede içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'' şeklinde konuştu.