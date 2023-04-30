Şanlıurfa’da miting havasında seçim bürosu açılışı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Eyyüpoğlu'nun seçim bürosunun açılışına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Milletvekilleri, Vekil Adayları, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Haliliye Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu. Son 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de büyük değişim yaşandığını ifade eden Bozdağ, hizmet ve yatırımların Türkiye'nin genelinde eş zamanlı yapıldığını belirtti.

Bozdağ, son bir ayda da önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktararak, şöyle devam etti: "Son bir aya bakalım. Yerli ve milli otomobil TOGG yollarda mı? Evet. 'Fabrika nerede, otomobil nerede, yapamazlar' diye konuşan bu çapsız muhalefet şimdi çapını, boyunu TOGG'da gördü. TCG Anadolu gemisi, denizlerde Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakimiyetini, savunmasını güçlendiren bir adım. Şimdi denizlere indirdik mi? Doğal gaz, 'Bulamazlar, edemezler' dediler. Aradık, taradık, bulduk. 'Çıkaramazlar, yapamazlar, yalan söylüyor' dediler. Şimdi doğal gaz Filyos'tan karaya, oradan hanelere ulaştı mı? Bakın Erdoğan ne yapıyor? Togg yollarda, TCG Anadolu denizde, doğal gaz evlerde" Bozdağ, ayrıca son bir ayda "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" başlatıldığını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirildiğini anlattı.