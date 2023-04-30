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Giriş Tarihi: 30.4.2023 12:06

Şehide hakaret ve terör propagandasına Tokat'ta soruşturma!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 28 Nisan günü terör örgütü ile girilen çatışma sonucu şehit olan ve memleketi Tokat'ta ebediyete uğurlanan aziz şehidimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'e sosyal medya üzerinde hakaret ederek terör örgütü propagandası yapan 1 şüpheli hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Şehide hakaret ve terör propagandasına Tokat’ta soruşturma!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 28 Nisan günü terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tokatlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde toprağa verilmişti.

Aziz Şehidimize sosyal medya üzerinden hakarette bulunarak terör örgütü propagandası yapan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bugün defnettiğimiz aziz şehidimize hakaretlerde bulunarak terör örgütü propagandası yapan şahsın tespitine yönelik soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı" bilgisine yer verildi.

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Şehide hakaret ve terör propagandasına Tokat'ta soruşturma!
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