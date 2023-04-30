Şehide hakaret ve terör propagandasına Tokat’ta soruşturma!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 28 Nisan günü terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tokatlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde toprağa verilmişti.

Aziz Şehidimize sosyal medya üzerinden hakarette bulunarak terör örgütü propagandası yapan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bugün defnettiğimiz aziz şehidimize hakaretlerde bulunarak terör örgütü propagandası yapan şahsın tespitine yönelik soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı" bilgisine yer verildi.