Şehit Mehmet dualarla uğurlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün (36) cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için önce Mardin Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit Gündüz'ün naaşı daha sonra memleketi Tokat'a uğurlandı. Şehidin naaşı Tokat Havaalanı'ndan alınarak defnedilmek üzere Niksar ilçesine götürüldü. Ulu Cami'de öğle namazının ardından gözyaşı ve dualarla Günlüce köyünde toprağa verildi.Evli ve iki çocuk babası olan şehidin 5 yaşında Beren ve 9 aylık Metin Kutay isminde iki çocuğu var. Şehidin annesi Hacer Gündüz'ün sağ olduğu, babası Metin Gündüz'ün ise vefat ettiği öğrenildi.