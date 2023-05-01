12 Eylül yasakladı Erdoğan bayram ilan etti

Uzun yıllar vesayet rejiminin yasakladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı, ilk kez AK Parti döneminde gerçek bir bayram olarak yasal statü kazandı.1980'e gelindiğinde sıkıyönetimin 30 ilde miting ve gösteri yapılmasını yasakladığını hatırlatan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin şu bilgileri verdi:Darbenin ardından Milli Güvenlik Konseyi 1 Mayıs'ın 'Bahar Bayramı' olarak bile kutlanmasını yasakladı.1992'den 2006 yılına kadar farklı yerlerde kutlamalar yapıldı.2008'de Erdoğan Hükümeti tarafından 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan edilen 1 Mayıs, ilk kez 2009'da resmi tatil yapıldı.2010'da da 32 yıl aradan sonra Taksim ilk defa kitlesel kutlamalara açıldı.