Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, kentin Altın Boynuzu olarak bilinen Boğaçayı'nın son halini paylaştı. Boğaçayı'nın iki yakasındaki bakımsızlıktan çöplüğü dönen parkları, oyun alanlarını, oturma yerlerini, basketbol sahalarının görüntüsünü paylaşan Türel, "AK Parti yapar, CHP bozar" diye yazdı.Bu karşılaştırmayı görenler ise AK Parti ve CHP belediyeciliği arasındaki farka yorum yaptılar. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ise, "Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölge çöplükten beter olmuş" diyerek tepkilerini dile getirdi.Türel'in paylaşımlarının ardından vatandaşlar " 'Bu zihniyet yıllardır bu aziz millete hep zulümler yaptı. Unutmadık başkanım', 'Güzel Antalya sizin kıymetinizi bilmedi başkanım', 'Bir Antalyalı olarak güzel eserler yapanlardan Allah razı olsun, onu kötü durumda bırakanlara yazıklar olsun" yorumlarında bulundu.