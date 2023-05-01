AK Parti’den korsan afiş asan Bayraklı Belediyesi’ne sert tepki

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Bayraklı'da, çevreyolu kenarında, özel bir şirket ile sözleşme karşılığı ücretini ödeyerek, reklam alanı kiraladı ve Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini astı. Reklam alnında, Bayraklı Belediyesi tarafından, izinsiz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişinin üstüne Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı. Bunun üzerine AK Parti kanadından sert tepki geldi.

BELEDİYE MARİFETİYLE GASP..

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Seçim kampanyamız süresince kullandığımız alanları belediye marifetiyle gasp etmeye çalışan CHP'li Bayraklı Belediyesini kınıyorum.'' ifadelerini kullandı.

BUNA ZORBALIK DENİR; BUNA HARAM DENİR, BUNA PERVASIZLIK DENİR

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise, reklam alanındaki korsan Kılıçdaroğlu afişinin kaldırılma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, ''Yalanları gibi yasayı çiğnemekte de üstlerine yok! CHP'li Bayraklı Belediyesi ise bu konuda bir numara! Bayraklı Çevre Yolu'nda, resmen satın alınmış, yasal olarak AK Parti'ye ait bir reklam alanına el koydular ki bu ilk de değil. Senin olmayana el uzatmak, bunlarda var! Buna zorbalık denir; buna haram denir, buna pervasızlık denir, buna kanun nizam tanımazlık denir, buna idarecileri olduğu şehrin seçmenine hakaret etmek, denir! Kendilerinden olmayana tahammülsüzlük denir! Antidemokratlık denir! Şimdi; yüzleri dahi kızarmadan gasp ettikleri reklam alanından o görselleri indiriyoruz. Yürekleri yiyorsa, kendileri de gelsin. Buranın hakkını ödedik, desinler. Yürekleri yiyorsa, biz bu yüz karası hamleyi yapmadık desinler!''

SİZİN BU YÜZÜNÜZÜ MİLLETİMİZ GÖRÜYOR, BİLİYOR, DUYUYOR...

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de ''Bayraklı'nın Belediye Başkanı zavallı CHP'li Serdar Sandal, kendine yakışanı yaparak bizi hiç şaşırtmıyor! Sahte gülüşleri, sahte samimiyeti ve sahtekarlığı çok iyi biliyor! Ücretini ödeyip satın adlığımız reklam alanına Bay Bay Kemal'i asmak tam da Serdar Sandal sahtekarlığı! Sizin bu yüzünüzü milletimiz görüyor, biliyor, duyuyor... Şimdi çıkar bu hadsiz, pişkin pişkin 'Ne var ya bunda' der...'' diye tepki gösterdi.