Akşener’e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti’nin iç yüzünü gördüm

"BÖYLE BİR PARTİDE SİYASET YAPAMAM"

Bakır paylaşımında, "Kamuoyuna duyuru: İyi partiden istifa ettim. Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim iyi partiden istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur." ifadelerini kullandı.