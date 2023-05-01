Haberler Gündem Haberleri Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Giriş Tarihi: 1.5.2023 23:58 Son Güncelleme: 2.5.2023 00:14

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm

HDP'li 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti'de istifa üstüne istifa şoku! İYİ Partili Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partisinden istifa ettiğini duyurdu. "İç yüzünü gördükten sonra böyle bir partide siyaset yapmak istemiyorum." diyen Bakır, "Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum."  ifadelerini kullandı.

Akşener’e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti’nin iç yüzünü gördüm

HDP'li 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti, son dönemde üst üste istifa şoku yaşıyor. İYİ Parti ile yollarını ayıran son isim ise Pelin Gündeş Bakır oldu.

"ÇIRAY: ÇOK DÜŞTÜK, TOPARLAYAMIYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 7'li koalisyondaki liste krizleri sonrasında yaptığı paylaşımla, partilerinin baraj altında kaldığını itiraf etmişti. Çıray, geçtiğimiz gün de "Çok düştük toparlayamıyoruz" diyerek İYİ Parti'nin içine düştüğü durumu özetlemişti.

PELİN GÜNDEŞ BAKIR: İYİ PARTİ'NİN İÇ YÜZÜNÜ GÖRDÜM

Bir süredir İYİ Parti'de siyaset yapan Pelin Gündeş Bakır da sosyal medya hesabı üzerinden yaptıüğı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. "İç yüzünü gördükten sonra böyle bir partide siyaset yapmak istemiyorum." diyen Bakır, "Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum." dedi.

"BÖYLE BİR PARTİDE SİYASET YAPAMAM"

Bakır paylaşımında, "Kamuoyuna duyuru: İyi partiden istifa ettim. Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim iyi partiden istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur." ifadelerini kullandı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: MASAYA TERÖRÜN GÖLGESİ DÜŞTÜ

İYİ Parti'de kritik görevlerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu da zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş, "Kurduğumuz masada pusu kuruldu, masaya terörün gölgesi düştü" diyerek partisinden istifa etmişti.

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Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
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