Meral Akşener’in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi

"HDP İLE İYİ PARTİ BİRBİRİNE KARŞI SON DERECE DÜRÜST"

CHP'nin HDP'yi masaya getirmesi halinde masadan kalkacaklarını belirten Akşener şunları söyledi:

HDP'nin oturmadığı bir masada HDP var diye diye iki parti hakaret işitiyor. Öncelikle biz ondan sonra HDP kurumsal yapıya hakaret zinciri oluyor. Diyelim ki CHP 'Onların oyu daha yüksek, sizin oylarınız yetmiyor' dedi diyelim, biz kalkarız. HDP ile İYİ Parti birbirine karşı son derece dürüst."