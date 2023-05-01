Bahçeli’den 7’li masaya tepki: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük ve Bartın'da partililere seslendi. Güven Kavşağı ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli şunları söyledi:Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim, yatırım, ihracat seferberliğiyle yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız.Varsın birileri bölücüleri, teröristleri, yedi düveli yanına alsın. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir.Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız."Geliyor gelmekte olan" masalını anlatan, "Sana söz" aldatmasıyla avunan münafık muhterislere sesleniyorum, nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz.Parlamenter Sistem demek, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir.Parlamenter Sistem demek, istikrarsızlığın ve irade gasplarının etkinliği demektir.Parlamenter Sistem demek, koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir. Geriye dönmek uçuruma sürüklenmektir.ZILLET ittifakı, zırvanın tutsağıdır.Zillet ittifakı, zalimlerin oyun uşağıdır. Zillet ittifakı, terör örgütlerinin, küresel çıkar gruplarının, tefecilerin, Türkiye alerjisi hastalık noktasına ulaşmış mihrakların Truva Atı'dır. Bunlarda gelecek yoktur.