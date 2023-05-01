Türkiye'nin yıllar evvel rafa kaldırdığı mezhep tartışmalarına yeni boyut getiren Gürsel Tekin, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten tanımanızı isterim. Böyle bir insana bu suçlamalar olur mu?" ifadeleriyle yaptığı paylaşımdan ötürü eleştirilen Kılıçdaroğlu'nu savundu.

"İNANCINIZI SEÇEBİLİYOR MUSUNUZ"

"İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?" Dilinizi inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin: "Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir." | Video