CHP’li kadın meclis üyesi mitingleri karıştırdı! CHP’li kadın meclis üyesi paylaşımı ile herkesi güldürdü!

İzmir'de, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'na akın eden ve tarihi bir kalabalığa imza atan İzmirlilere seslendi. Pazar günü de Gündoğdu Meydanı'nın Cumhuriyet Meydanı tarafına kurulan sahne ile Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu miting düzenledi. Bir süre önce AK Parti'den CHP'ye geçen Karşıyaka Belediye Meclisi Üyesi Hüsniye Dalkılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun havadan alanı gören miting fotoğrafı yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine ait havadan alanı gören fotoğrafı paylaşıp, "İzmir'in kararı belli. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dağlarda çiçekler açacak, baharlar gelecek'' ifadelerini kullanarak komik duruma düştü.
Fotoğrafları karıştıran Dalkılıç'ın paylaşımı herkesi güldürdü.
AK PARTİLİ KİŞİLİ DALKILIÇ'I Tİ'YE ALDI
AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, CHP'li Dalkılıç'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginin görselleri yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingine ait görselleri paylaşması nedeniyle kadın meclis üyesini ti'ye aldı.
Kişili, "Hüsniye Dalkılıç, CHP'ye geçti ama aklı bizde kalmış! Hiç olmazsa miting fotoğraflarını karıştırmasaydı! CHP mitingi kendisi için doyurucu olmamış sanırım. Hiç olmazsa, fotoğraflardaki pankartları kesseydi. Fikir, zikir de denemez buna! Başlı başına şaşkınlık/pişmanlık!'' ifadelerini kullandı.