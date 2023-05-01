CHP’li kadın meclis üyesi mitingleri karıştırdı! CHP’li kadın meclis üyesi paylaşımı ile herkesi güldürdü!

İzmir'de, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'na akın eden ve tarihi bir kalabalığa imza atan İzmirlilere seslendi. Pazar günü de Gündoğdu Meydanı'nın Cumhuriyet Meydanı tarafına kurulan sahne ile Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu miting düzenledi. Bir süre önce AK Parti'den CHP'ye geçen Karşıyaka Belediye Meclisi Üyesi Hüsniye Dalkılıç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun havadan alanı gören miting fotoğrafı yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine ait havadan alanı gören fotoğrafı paylaşıp, "İzmir'in kararı belli. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dağlarda çiçekler açacak, baharlar gelecek'' ifadelerini kullanarak komik duruma düştü.