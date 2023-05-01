Kaftancıoğlu’nun ’pankart indiriyorlar’ yaygarasına belgeli cevap! Binasına izinsiz Kılıçdaroğlu afişi asılan vatandaş şikâyetçi oldu

AK Partili Kalaycı ise bu belgeyle birlikte Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Maalesef seçim güvenliği kadar seçim çalışmalarında da ahlaklı yarışın önemli olduğunu biliyoruz. CHP'nin bu hukuksuz çamur at izi kalsın siyaseti demokrasimize yakışmamaktadır" şeklinde tepki gösterdi.

ÜLKÜ OCAKLARI, HDP İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÖSTEREN AFİŞİ ASTI

Öte yandan Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterebilme adına bir afiş asılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği afişte "Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" yazarken, afişin diğer yanında ise Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek "Bazıları iki yüzlüdür" ifadelerine yer verilmişti.