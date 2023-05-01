Kaftancıoğlu’nun ’pankart indiriyorlar’ yaygarasına belgeli cevap! Binasına izinsiz Kılıçdaroğlu afişi asılan vatandaş şikâyetçi oldu

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve genel seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayları ve partiler afişlerini uygun görülen yerlere asmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi ise (CHP) 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı afişlerini izinsiz bir şekilde İstanbul'da bazı binalara asmaya başladı. İzinsiz bir şekilde şahsi binalarına Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin asılmasına ise vatandaşlar tepki göstermeye başladı.
İZİNSİZ İNDİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Bağcılar ilçesindeki bir binaya da izinsiz bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asılması ardından müdahale edildi. CHP'nin görevden alınan il başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu anları sosyal medyadan paylaşıp yasaya aykırı bir şekilde afişin indirildiğini iddia etti. Kaftancıoğlu sosyal medyadan "Bu olayın da takipçisiyim. Afişin indirilmesi konusunda YSK'nın hangi kararı var? Varsa yasaya uygun gerekçeleri İstanbul'da yapılan bütün giydirmelerin tamamında uygulanmasını ya sağlayacağız ya da sağlayacağız! Kaçamayacaksınız!" ifadelerini de kullandı.
VATANDAŞIN ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİ PAYLAŞTI!
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı ise Bağcılar ilçesinde bir binaya Kılıçdaroğlu'nun afişinin izinsiz asıldığını belirtip bina sahibinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikâyette bulunduğunu gösteren bir belgeyi sosyal medyadan paylaştı. YSK'ya yazdığı şikâyet dilekçesinde Sürmeli Tarhan isimli vatandaş şunları belirtti: "Mahmutbey Göztepe Mahallesi 2267 sokak da (Tarhan Sokak) adıma kayıtlı binama CHP tarafından Kılıçdaroğlu'nun posterini ve ilanını takmışlar. Acil olarak hemen kaldırılmasını saygılarımla arz ederim."
AK Partili Kalaycı ise bu belgeyle birlikte Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Maalesef seçim güvenliği kadar seçim çalışmalarında da ahlaklı yarışın önemli olduğunu biliyoruz. CHP'nin bu hukuksuz çamur at izi kalsın siyaseti demokrasimize yakışmamaktadır" şeklinde tepki gösterdi.
ÜLKÜ OCAKLARI, HDP İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÖSTEREN AFİŞİ ASTI
Öte yandan Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterebilme adına bir afiş asılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği afişte "Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" yazarken, afişin diğer yanında ise Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek "Bazıları iki yüzlüdür" ifadelerine yer verilmişti.
ÜLKÜ OCAKLARI İSTANBUL İL BAŞKANI'NDAN CEVAP: "HODRİ MEYDAN"
Kaftancıoğlu ise Ülkü Ocakları'nın bu afişine yönelik görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp Ülkü Ocakları'nı hedef gösteren ve tehdit dili kullandığı belirtilen bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu, "Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse... Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!" dedi. Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel ise Kaftancıoğlu'nun bu ifadelerine yine aynı afişin asıldığını gösteren bir videoyla karşılık verip "Her fırsatta terör seviciliğini belli eden Canan Kaftancıoğlu, hodri meydan! Tehditlerini gerçekleştirmeye çalış da ciğerinin kaç okka ettiğini görelim. Ülkücü Türk Gençliği var oldukça, İstanbul bölücülere dar gelecek, Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır!" ifadelerini kullandı.