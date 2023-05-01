Kandil’in dilinde ne varsa masanın ağzından o çıkıyor! PKK’dan bir ’İNTİKAM’ itirafı daha

Artık AK Parti ve MHP'nin topluma, kadına, Kürt'e Alevi'ye, emekçilere, halklara vereceği bir şey yoktur; bitmiştir. Bizlere düşen görev bunları alaşağı etmektir. Herkesin beklentilerini karşılamaktır. Bu temelde Emek ve Özgürlük İttifakına, HDP'ye, Kürt halkına, Alevilere, kadınlara, gençlere, emekçilere Türkiye'deki bütün faşizme karşı olan halklara ve herkese çağrım bu tarihi fırsatın çok iyi değerlendirilmesidir.