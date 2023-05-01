MHP Tokat Milletvekili ve adayı Yücel Bulut: Erdoğan’a oy vermek vatan borcudur

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A OY VERMEK VATAN BORCUDUR"

Bulut sözlerine şöyle devam etti: "Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilliğini yaptım sayesinde beş sene. Cenab-ı Allah alnıma yazmışsa bir beş sene daha yaparım, bunlar nasip kısmettir. Dolayısıyla buraya ben kendim için oy istemeye gelmedim. Sizin her zaman yanınızda oldum. Ama bana oy verip vermemek sizin takdiriniz. Buraya cumhurbaşkanımıza oy istemeye geldim. Bana oy verip vermemek sizin takdirinizdir ama Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek vatan borcudur, bunu bilin! O yüzden size eğer gönül koyarsam, bu köyden cumhurbaşkanımıza yeterli desteği göremezsem gönül koyarım. Ama sandıktan Milliyetçi Hareket Partisi ve Yücel Bulut'a bir oy bile vermeseniz yine derdinize ben koşarım yine telefonunuza ben çıkarım, yine sizin için elimden geleni yaparım, bunu bilin."