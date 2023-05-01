MHP Tokat Milletvekili ve adayı Yücel Bulut: Erdoğan’a oy vermek vatan borcudur

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere kısa bir süre kala partilerden aday olan milletvekilleri çalışmalarına hız verdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili ve adayı Yücel Bulut da aday olduğu Tokat'ta mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına devam ediyor. Şehrin bir köyünde halka hitap ettiği bir konuşma ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bulut, bu konuşmasında 7'li koalisyonun Kandil'deki terör örgütü elebaşlarından medet umar hale geldiğini ifade ederek, "Ne kadar eski yasa dışı örgüt artığı varsa millet düşmanı varsa onlarla da bir araya geldiler. Tablo bu kadar büyükken cumhurbaşkanımız dört bir koldan kuşatılmışken sizin huzurunuza gelip tekrar milletvekili olmak için oy istemekten ar ederim. Bunu bilin" ifadelerini kullandı.
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A OY VERMEK VATAN BORCUDUR"
Bulut sözlerine şöyle devam etti: "Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilliğini yaptım sayesinde beş sene. Cenab-ı Allah alnıma yazmışsa bir beş sene daha yaparım, bunlar nasip kısmettir. Dolayısıyla buraya ben kendim için oy istemeye gelmedim. Sizin her zaman yanınızda oldum. Ama bana oy verip vermemek sizin takdiriniz. Buraya cumhurbaşkanımıza oy istemeye geldim. Bana oy verip vermemek sizin takdirinizdir ama Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek vatan borcudur, bunu bilin! O yüzden size eğer gönül koyarsam, bu köyden cumhurbaşkanımıza yeterli desteği göremezsem gönül koyarım. Ama sandıktan Milliyetçi Hareket Partisi ve Yücel Bulut'a bir oy bile vermeseniz yine derdinize ben koşarım yine telefonunuza ben çıkarım, yine sizin için elimden geleni yaparım, bunu bilin."
SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI
MHP Tokat Milletvekili ve adayı Yücel Bulut'un bu sözleri ise sosyal medyada çokça paylaşıldı ve takdir topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Bulut'un sözlerinin kendilerini çok etkilediğini, duygulandıklarını ifade edip "Helal olsun" ifadelerini kullandı. Örneğin Başak Yıldırım isimli sosyal medya kullanıcısı, "Her şeyi o kadar güzel özetlemiş ki MHP Milletvekili Yücel Bulut; söz konusu vatansa gerisi teferruat..." derken, Murat Kartal isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Bu şuur ve düşünce zaferin teminatıdır evelallah!" ifadelerini kullandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise "MHP Tokat milletvekili sayın Yücel Bulut sana helâl olsun... İşte bunun için sayın Devlet Bahçeli ve öğrencilerine saygımız ve sevgimiz en üst düzeyde... Dinleyin ve alkışlayın... Yücel Bulut inşallah sizi yine parlamento da görürüz..." yorumunda bulundu.