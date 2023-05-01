Milli kanatların gurur

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik 5. Nesil Milli Muharip Uçak (MMU), sesten hızlı Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK 2 ve büyük gizlilikle yürütülen ANKA-3 insansız savaş uçağı için 'İstikbal'in Yüzyılı' isimli özle bir lansman yapılacak.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesindeki programda Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri kamuoyuna tanıtılacak. Milli Muharip Uçak Ürün Baş Mühendisi Emre Yaban, uçak ile ilgili 1 Mayıs'ta bir sürpriz yapacaklarını açıkladı. Savunma sanayi kulislerinde MMU'ya Türkiye'yi ve ortaya konan başarıyı yansıtan bir isminin belirlenmesi yönünde çalışma yapıldığı kaydediliyor. İsmin bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.