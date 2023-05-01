MİT, DEAŞ sözde liderini etkisiz hale getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı teröristin MİT tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aralarında ATV Avrupa'nın da bulunduğu, televizyonların Avrupa kanallarının ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:(Terörle mücadele) Büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/ PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün (önceki gün) Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor. ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT bizim dönemizde uluslararası mücadele yön bir teşkilat haline gelmiştir.(Yurtdışında) Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurtdışındaki seçimlerde de aynısı yapılıyor. Demokrasi seçimlerde özellikle hakkını kullanma talebi sıradan bir şey değil. Bu bir demokrasi terbiyesidir. Oy kullanma olayının bir ibadet aşkıyla yapılacağına inanıyorum.Şu anda meydanların diliyle konuşarak farklı bir tablo var, anketlere baktığımızda farklı bir tablo var. Meydanlara göre biz gümbür gümbür 14 Mayıs'a zafere doğru gidiyoruz. Bir de şu var, yapılan anketler. Bu dönemde anketleri çok karmaşık yapabiliyoruz. Anketlerde de lehte bir tablo görüyoruz.TEKNOFEST'i görünce gençliğe olan inancım artıyor. 2 milyon katılım var. Yarın (bugün) bu sayı 2.5 milyonu bulur diyorlar. ANKARA