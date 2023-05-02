1 Mayıs coşkusu

Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta coşkuyla kutlandı.DİSK, KESK, HAK-İŞ konfederasyonları Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Resmi kutlamalar DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB öncülüğünde Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Sahil yolundan kortejler halinde yürüyen sendika, meslek birlikleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yer aldığı gruplar, alana ulaştı.Bayrak, flama ve pankartlar taşıyan gruplar, kontrol noktalarında güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Etkinliğe katılanlar şarkılar eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlik, 1 Mayıs korosunun söylediği marşlarla devam etti.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Arif Nihat Asya Parkı'nda toplanan işçilerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Atalay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede çalışmalar yürüttüklerini, paylaşmak, yardımlaşmak, kucaklaşmak ve acıları azaltmak için Adana'da alanda olduklarını söyledi.Kentte polis ekipleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kırkayak Parkı'nda önlemler aldı. Sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi. Üst aramasının ardından alana giren işçiler, sloganlar atarak halay çekti. Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri, işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti. Kutlamaların sonunda Memleket Partili ve CHP'li iki grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği tartışması üzerine kavga çıktı. Gerginlik, görevli polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı.Muğla'daki işçi dernekleri ve sendikalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından kalabalık ellerinde taşıdıkları döviz ve bayraklarla Menteşe'deki alanda buluşarak coşkuyla 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlama programı kapsamında işçi derneği temsilcileri konuşma yaptı.Zonguldak'ta Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla emek ve sivil toplum örgütleri sabah saatlerinde İstasyon Caddesi'nde toplandı. Devrek Belediye Bandosu'nun marş çalarak eşlik ettiği yaklaşık 1200 kişiden oluşan grup, Atatürk portresi ve 'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankartlarla Madenci Anıtı'na yürüdü.İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti. Kent merkezinde bir araya gelen İzmirli işçiler, Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 3 koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Mitingin ardından sanatçı Suavi konser verdi.HAK-İŞ Konfederasyonu, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını 6 Şubat depremlerinin merkezi olan Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi. Depremle mücadelede büyük fedakarlıklar sergileyen kahraman işçilerle sahneye çıkan Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14 Mayıs seçimlerine yönelik işçilere çağrıda bulundu. Arslan, "Milletimiz, 14 Mayıs seçimlerinde Kandil ve Pensilvanya'daki teröristlerin ülkemiz için kurdukları hayallerini yerle bir edecektir. Milletimiz, tıpkı 15 Temmuz destanı gibi yeni bir şahlanış ortaya koyacaktır" dedi.İstanbul'da Taksim meydanı ve çevresi güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılırken meydana ulaşmak isteyenlere polis müdahale etti. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 30 kişilik HKP üyesi, Taksim'e gitmek istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruptan bazıları gözaltına alındı. Maltepe'de ise yasadışı pankartlarla etkinlik alanına girmeye çalışan grupta bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Polis, kent genelinde toplam 170 kişiyi gözaltına aldı.SABAH