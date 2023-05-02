Haberler Gündem Haberleri Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
Giriş Tarihi: 2.5.2023 15:23

Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” denilip, oğlunun içki içtiğini iddia edip sosyal medyadan bazı troll hesaplar iftira atınca Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan’dan açıklama geldi. Orhan, yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanımızın oğlunun içki içtiği yalanı ortaya atılıyor. Birincisi sayın başkanımızın erkek evladı yok, 4 kız evladı var. İçki fotoğrafındaki kişinin Diyanet İşleri Başkanımızla hiçbir akrabalık bağı yoktur” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir oğlu olduğu, oğlunun ise içki içtiği ifade edilerek sosyal medyada iki farklı kişinin fotoğrafları yan yana konularak sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Bu iki kişiden birinin elinde ise içki bardağı vardı ve Erbaş'ın oğlu olduğu bilgisi sosyal medyada yayılmaya çalışılıyordu. Paylaşılan içeriklerdeki fotoğraflardan sol tarafta olan, elinde içki bardağı bulunmayan şahsın Erbaş'ın damadının fotoğrafı olduğu ama sağ tarafta bulunan, elinde içki bardağı olan şahsın ise Erbaş ile hiçbir bağının olmayan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

ERBAŞ'IN OĞLU YOK, DÖRT KIZI VAR!

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da yaptığı açıklamada paylaşımların yalan olduğunu, Erbaş'ın dört kızı olduğunu ama oğlu olmadığını belirterek "Yalancılık bölücü yapılarla bağlantılı trollerin temel meziyeti @ironik_li ve @esmeral42507697 trol hesaplarından Diyanet İşleri Başkanımızın oğlunun içki içtiği yalanı ortaya atılıyor. Birincisi sayın başkanımızın erkek evladı yok, 4 kız evladı var. Biraz araştırsalar öğrenebilirlerdi" dedi.

"İÇKİ FOTOĞRAFINDAKİ KİŞİNİN ERBAŞ İLE HİÇBİR BAĞI YOK"

Orhan sözlerine şöyle devam etti:

"İkincisi soldaki fotoğraftaki Sayın Başkanımızın damadı. Ancak elinde içki kadehi bulunan kişi başka birisi. İki fotoğrafta farklı kişiler olduğunu vasat bir zekâya sahip bir kişi bile bakınca anlar.

İçki fotoğrafındaki kişinin Diyanet İşleri Başkanımızla hiçbir akrabalık bağı yoktur. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle bağlantılı trol hesaplarının yalanla yaptıkları kirli algı oluşturma girişimlerine itibar etmeyelim lütfen."

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Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!
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