Bunu da yaptılar! Diyanet İşleri Başkanı’nın oğlu olmadığı halde “Oğlu var” deyip “içki içiyor” dediler!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir oğlu olduğu, oğlunun ise içki içtiği ifade edilerek sosyal medyada iki farklı kişinin fotoğrafları yan yana konularak sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Bu iki kişiden birinin elinde ise içki bardağı vardı ve Erbaş'ın oğlu olduğu bilgisi sosyal medyada yayılmaya çalışılıyordu. Paylaşılan içeriklerdeki fotoğraflardan sol tarafta olan, elinde içki bardağı bulunmayan şahsın Erbaş'ın damadının fotoğrafı olduğu ama sağ tarafta bulunan, elinde içki bardağı olan şahsın ise Erbaş ile hiçbir bağının olmayan bir kişi olduğu ortaya çıktı.