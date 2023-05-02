Emekliye ve memura ek zam müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur- Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda milyonlarca emekli ve memurun beklediği ek zam müjdesini verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:Öğretmenlerden sağlıkçılara kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yaptık. Emeklilerden memurlara, işçilerden iş dünyasına toplumun hiçbir kesimini ihmal etmedik. Millete verdiğimiz hangi söz varsa bahaneye sığınmadan tek tek hayata geçirdik. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak bir başka önemli adım daha attık. Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi, inşallah milletimizle paylaşacağız. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin uzun süredir beklediği ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Sene başında kamu çalışanlarımıza ilave yüzde 13.5 oranında refah payı vererek çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında, enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Sözümüzü yine tutacağız. Hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Gerek TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, gerekse memurlarımız ve ücretli çalışanlarımızın refah kayıplarının önüne geçerek bu meseleyi de mutlaka çözüme kavuşturacağız.Bugün ülkeye utanmadan, sıkılmadan '300 milyar dolar getireceğim' yalanını atanlar, Marmara depreminden sonraki zor günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bay Bay Kemal, memurların parasını ödeyemediniz. Ben IMF'nin başkanına o dönem "Türkiye'den alacaklarınızı alacaksınız ama Türkiye'yi siz yönetemezsiniz, Türkiye'yi ben yönetirim" dedim. 2013'te biz IMF'ye olan borcumuzu bitirdik ve onlarla ilişiğimizi kestik.Kılıçdaroğlu çıkmış, asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Hani derler ya; uyan da balığa gidelim. Bir siyasetçi ülkesinden bu kadar mı habersiz olur? Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1.5 sene oldu Bay Bay Kemal. Bizim emekçi kardeşlerimiz için neler yaptığımızı hiç mi araştırmıyorsun. Önüne konulan kâğıt parçalarını okumadan önce hiç mi sorgulamıyorsun? 14 Mayıs'ta trajikomik durum sona erecek. Tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece milletimizi bu eziyetten kurtaracağız.İnsanları mezhebine göre ayırmanın siyasi geleneğimizde yeri yok. Bay Bay Kemal diyor ki, ben Aleviyim. Yahu senin Aleviliğinden bize ne? Biz böyle bir şeyden dolayı seni eleştirdik mi? Ama bugüne kadar sen bunu hiç söylemiyordun. Ne oldu da şimdi söyledin? Çok manidar. Fakat bu millet artık bunları yutmayacak. Ve bunlara artık benim milletim prim vermeyecek.