Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun Van mitinginde HDP bayrakları sallandı!

Sosyal medyada Akşener'i eleştiren bazı sosyal medya kullancıları ise "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen Akşener'e miting alanında HDP'lilerin olduğu ve bayrak salladıkları hatırlatıldı ve tepki gösterildi.

"İTTİFAKI ARTIK GİZLEMEYİN"

Ayrıca HDP'li Filiz Koçali, PKK'nın kanalı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, muhalefetin artık biraz daha rahat davranması gerektiğini belirterek, ittifakı gizlememesi gerektiğini ifade etti.